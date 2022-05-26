Латвийское правительство планирует снести все памятники советским воинам до 15 ноября

Новости Латвии. В Латвии готовится закон о сносе оставшихся в стране памятников советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что Сейм примет его уже 16 июня. Когда начнется уничтожение мемориалов, пока не сообщается, но известно, что завершить эту кампанию правительство намерено до 15 ноября.

Сейчас в Риге идет активная подготовка к сносу монумента освободителям в парке Победы. Об этом уже позаботились власти столицы. В новом законе также предусмотрен запрет на установку в Латвии памятников, которые «включают в себя символы советской власти или прославляют оккупацию СССР». Что же касается кампании по сносу, то, похоже, властям придется выдержать не один бой с жителями страны, которые против насилия над исторической памятью. Это уже показали события 9 мая, когда сотни людей вышли на защиту монумента освободителям.

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