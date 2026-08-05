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Латвийские управляющие банкротствами бьют рекорды по нарушениям

05 августа 2026 07:52
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Латвийские управляющие банкротствами бьют рекорды по нарушениям. С начала 2026 года Служба контроля неплатежеспособности выявила минимум 11 отступлений от нормативных требований в деятельности администраторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские управляющие банкротствами бьют рекорды по нарушениям-2

За весь 2025 год был установлен лишь один такой случай. Одновременно с этим растет количество жалоб. В два раза увеличилось и число обращений. Чаще всего жители жалуются на непредоставление информации, нарушение сроков выполнения обязанностей. По итогам проверок наличие таких проблем подтвердилось. К ним также добавились ошибки при инвентаризации, оценке и продаже имущества должника, а также недостаточная проверка сделок.

# Латвия # Новости Латвии

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