Латвийские управляющие банкротствами бьют рекорды по нарушениям. С начала 2026 года Служба контроля неплатежеспособности выявила минимум 11 отступлений от нормативных требований в деятельности администраторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За весь 2025 год был установлен лишь один такой случай. Одновременно с этим растет количество жалоб. В два раза увеличилось и число обращений. Чаще всего жители жалуются на непредоставление информации, нарушение сроков выполнения обязанностей. По итогам проверок наличие таких проблем подтвердилось. К ним также добавились ошибки при инвентаризации, оценке и продаже имущества должника, а также недостаточная проверка сделок.