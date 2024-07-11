Латвийские школы испытывают острый дефицит педагогов

На фоне экономического кризиса в Латвии ухудшается ситуация и в сфере образования. По всей стране стало катастрофически не хватать учителей. Педагоги требуют повышения зарплат и улучшения условий труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно последним данным, в республике острый дефицит преподавателей, в частности точных наук. Старые педагоги начали массово увольняться, а молодежь тоже не торопится получать специальность – профессия считается не только малооплачиваемой, но и непрестижной. Так, бакалаврскую программу на учителя физики в 2024 году окончила только одна студентка. Министерство образования обещает, что через три года зарплаты вырастут. Но этим обещаниям мало веры, так как их было высказано уже немало.