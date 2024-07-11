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Латвийские школы испытывают острый дефицит педагогов

11 июля 2024 10:38
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На фоне экономического кризиса в Латвии ухудшается ситуация и в сфере образования. По всей стране стало катастрофически не хватать учителей. Педагоги требуют повышения зарплат и улучшения условий труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские школы испытывают острый дефицит педагогов-1

Согласно последним данным, в республике острый дефицит преподавателей, в частности точных наук. Старые педагоги начали массово увольняться, а молодежь тоже не торопится получать специальность – профессия считается не только малооплачиваемой, но и непрестижной. Так, бакалаврскую программу на учителя физики в 2024 году окончила только одна студентка. Министерство образования обещает, что через три года зарплаты вырастут. Но этим обещаниям мало веры, так как их было высказано уже немало.

# Кризис в ЕС

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