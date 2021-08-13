Латвийские пограничники расправились с беженцами. Их избили и выгнали в сторону Беларуси

Накануне латвийские пограничники у пограничной заставы «Бигосово» расправились с группой беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух мужчин и трех женщин допросили, избили и выгнали в сторону Беларуси. По их следу пустили собак.
Накануне латвийские пограничники у пограничной заставы «Бигосово» расправились с группой беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух мужчин и трех женщин допросили, избили и выгнали в сторону Беларуси. По их следу пустили собак.
– Они вчера отвели их вот на это место и сказали: «Не возвращайтесь. Если вы вернетесь, мы вас убьем».
– Такого не будет.
– Это вчера. А сегодня они, получается, вообще через мост с собаками плавали.
Екатерина Забенько, СТВ:
Прибалты сегодня на публику гордятся своей принадлежностью к большой европейское семье, в которой принято быть толерантными, а фактически создают концлагеря на своей территории, забывая о правах человека.