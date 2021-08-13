Латвийские пограничники расправились с беженцами. Их избили и выгнали в сторону Беларуси

Накануне латвийские пограничники у пограничной заставы «Бигосово» расправились с группой беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух мужчин и трех женщин допросили, избили и выгнали в сторону Беларуси. По их следу пустили собак.

– Они вчера отвели их вот на это место и сказали: «Не возвращайтесь. Если вы вернетесь, мы вас убьем».

– Такого не будет.

– Это вчера. А сегодня они, получается, вообще через мост с собаками плавали.

Екатерина Забенько, СТВ:

Прибалты сегодня на публику гордятся своей принадлежностью к большой европейское семье, в которой принято быть толерантными, а фактически создают концлагеря на своей территории, забывая о правах человека.