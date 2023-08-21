Лас-Вегас уходит под воду. Затопило парковки и подвалы

Из-за шторма Хиллари, который бушует на юго-западном побережье США, в ряде штатов объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, только в Калифорнии за несколько дней может выпасть более 250 миллиметров осадков, что в несколько раз превышает годовую норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.