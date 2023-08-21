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Лас-Вегас уходит под воду. Затопило парковки и подвалы

21 августа 2023 11:35
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Из-за шторма Хиллари, который бушует на юго-западном побережье США, в ряде штатов объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, только в Калифорнии за несколько дней может выпасть более 250 миллиметров осадков, что в несколько раз превышает годовую норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лас-Вегас уходит под воду. Затопило парковки и подвалы-1

Под водой уже оказались несколько городов. Улицы Лас-Вегаса превратились в бушующие реки. Затоплены парковки и подвалы домов. Похожая картина и в других населенных пунктах. Около 2 тысяч человек эвакуированы во временные убежища. Метеорологи ожидают, что Хиллари может войти в число самых дождливых в истории тропических штормов.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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