Кыргызстан обвинил Таджикистан в обстреле приграничного села

Ситуация на границе двух стран остается сложной. Накануне в Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили о 24 погибших. Есть жертвы и с Таджикской стороны. Конфликт длится не первый год из-за территориального спора. Протяженность границы между странами около 900 километров, но фактически она обозначена только на бумаге. На обострение ситуации отреагировал МИД Беларуси. Там заявили: разрешение конфликта должно быть только мирным путем. Наша страна будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии в духе добрососедства и взаимопонимания.