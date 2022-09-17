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Кыргызстан обвинил Таджикистан в обстреле приграничного села

17 сентября 2022 12:12
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Кыргызстан обвинил Таджикистан в обстреле приграничного села. Этим были нарушены ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кыргызстан обвинил Таджикистан в обстреле приграничного села-1

Ситуация на границе двух стран остается сложной. Накануне в Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили о 24 погибших. Есть жертвы и с Таджикской стороны. Конфликт длится не первый год из-за территориального спора. Протяженность границы между странами около 900 километров, но фактически она обозначена только на бумаге. На обострение ситуации отреагировал МИД Беларуси. Там заявили: разрешение конфликта должно быть только мирным путем. Наша страна будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии в духе добрососедства и взаимопонимания.

# Международная политика # Фотофакт

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