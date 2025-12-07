Кузьменко помог. «Короли» обыграли «Чикаго» в матче НХЛ

Команда «Лос-Анджелес Кингз» обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 6:0. Шайбы забили Уоррен Фегеле, Андрей Кузьменко, Брандт Кларк (дважды), Майки Андерсон и Алекс Тюркотт. Об этом пишет РИА Новости.

Для Кузьменко это первый результативный матч после 11 игр без очков, а всего в этом году он набрал 8 очков. «Короли» занимают третью строчку в Тихоокеанском дивизионе с 33 очками, а «Чикаго» – пятое место с 30 очками.

В других матчах дня: Демидов помог «Монреалю» обыграть «Торонто» (2:1, буллиты), «Ванкувер» победил «Миннесоту» (4:2), «Эдмонтон» обыграл «Виннипег» (6:2) с ассистентом Подколзиным, а «Детройт» взял верх над «Сиэтлом» (4:3).

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