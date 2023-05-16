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Курьёз на встрече чиновников в Великобритании! Неизвестный вышел на трибуну и обвинил власть в фашизме

16 мая 2023 09:21
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Новости Великобритании. Несколько неприятных минут пришлось пережить высокопоставленным британским чиновникам. Так, в Лондоне во время выступления депутата парламента на конференции по национальному консерватизму к трибуне подошел неизвестный мужчина и перехватил микрофон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Курьёз на встрече чиновников в Великобритании! Неизвестный вышел на трибуну и обвинил власть в фашизме-1

Правда, его речь никакого отношения к теме форума не имела. Он обвинил парламент и правительство в фашизме. Но закончить свою пламенную речь не успел, так как организаторы тут же выключили микрофон, а охрана вывела бунтовщика из зала.  

Курьёз на встрече чиновников в Великобритании! Неизвестный вышел на трибуну и обвинил власть в фашизме-4

Досталось и министру внутренних дел Королевства. Когда она выступала с докладом о мерах по сокращению миграции, из зала раздались возмущенные выкрики, несколько протестующих громко высказали все, что думают о работе кабмина и властей Королевства в целом. Министру пришлось выдержать тяжелую паузу, пока охрана наводила порядок в зале.  

# Международная политика # Новости Великобритании # Фотофакт

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