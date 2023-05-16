Курьёз на встрече чиновников в Великобритании! Неизвестный вышел на трибуну и обвинил власть в фашизме

Новости Великобритании. Несколько неприятных минут пришлось пережить высокопоставленным британским чиновникам. Так, в Лондоне во время выступления депутата парламента на конференции по национальному консерватизму к трибуне подошел неизвестный мужчина и перехватил микрофон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, его речь никакого отношения к теме форума не имела. Он обвинил парламент и правительство в фашизме. Но закончить свою пламенную речь не успел, так как организаторы тут же выключили микрофон, а охрана вывела бунтовщика из зала.