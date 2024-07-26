Прямой эфир

Кулеба заявил, что насильно к переговорам Украину не склонить

26 июля 2024 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, и это решение независимо. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сами будем принимать какие-либо решения», – сказал он.

Он подчеркнул, что поддерживающие Украину западные страны не пытаются склонить ее к диалогу. Во время визита в Китай Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с Россией, несмотря на предыдущий законодательный запрет. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на разъяснение позиции Киева.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в американском Бар-Харборе
26 июля 2024 08:27

Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в американском Бар-Харборе

Сотни горожан вышли на улицы Парижа с призывом бойкотировать Олимпийские игры
26 июля 2024 07:51

Сотни горожан вышли на улицы Парижа с призывом бойкотировать Олимпийские игры

Более тысячи автомобилей были охвачены огнём во время пожара на складе металлолома в Калифорнии
26 июля 2024 07:20

Более тысячи автомобилей были охвачены огнём во время пожара на складе металлолома в Калифорнии