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Кулеба поделился своим мнением о Волынской резне – поляки пришли в ярость

31 августа 2024 07:55
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Отношения Киева и Варшавы переживают очередной кризис. Недипломатичное высказывание главы МИД Украины стало началом настоящей политической бури, охватившей Польшу. Кулеба поделился своим мнением о Волынской резне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кулеба поделился своим мнением о Волынской резне – поляки пришли в ярость-2

Политика спросили, почему процесс эксгумации жертв этого преступления сталкивается с препятствиями. В ответ он заявил, что поляки тоже сделали много плохого украинцам, и призвал оставить все это на суд историкам. В Польше решили не закрывать на подобное обвинение глаза. Депутат сейма Януш Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата в стране. Польский народ не согласен на подобное обращение с жертвами геноцида, совершенного украинцами против поляков на Волыни, – отметил он. На высказывания Кулебы отреагировал и Косиняк-Камыш. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши, который в это время находился на деловой встрече в США. Он отметил, что без эксгумации и увековечения памяти жертв Волынской резни Польша не поддержит вступление Украины в Евросоюз.

# Международная политика

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