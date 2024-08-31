Кулеба поделился своим мнением о Волынской резне – поляки пришли в ярость

Политика спросили, почему процесс эксгумации жертв этого преступления сталкивается с препятствиями. В ответ он заявил, что поляки тоже сделали много плохого украинцам, и призвал оставить все это на суд историкам. В Польше решили не закрывать на подобное обвинение глаза. Депутат сейма Януш Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата в стране. Польский народ не согласен на подобное обращение с жертвами геноцида, совершенного украинцами против поляков на Волыни, – отметил он. На высказывания Кулебы отреагировал и Косиняк-Камыш. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши, который в это время находился на деловой встрече в США. Он отметил, что без эксгумации и увековечения памяти жертв Волынской резни Польша не поддержит вступление Украины в Евросоюз.