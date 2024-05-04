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Кубинские студенты вышли на акцию протеста в поддержку жителей Газы и американских студентов

04 мая 2024 10:38
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Акции протеста против геноцида в Газе вслед за университетами США стали проводить и в других странах. На демонстрации вышли и кубинские студенты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубинские студенты вышли на акцию протеста в поддержку жителей Газы и американских студентов-1

В Гаване сотни людей устроили пикет и митинг, требуя от Израиля прекратить войну в секторе. Кроме того, митингующие раскритиковали власти Соединенных Штатов за применение жесткой силы при разгоне мирных акций протеста. Подобные репрессии прошли во всех американских университетах. На данный момент полиция арестовала около 2 000 протестующих в США.

Кубинские студенты вышли на акцию протеста в поддержку жителей Газы и американских студентов-4

Хосе Альберто Алмейда, президент Федерации студентов Гаванского университета:
Мы считаем непростительным успокоиться хотя бы на день, зная о геноциде, который происходит сегодня в секторе Газа. Зная, что дети, молодежь, старики продолжают умирать. И я твердо уверен, что и сегодня, и завтра мы будем устраивать акции в поддержку народа Палестины. Также наших американских коллег в Соединенных Штатах – студентов, которые проводят демонстрации против геноцида.

Кубинские студенты вышли на акцию протеста в поддержку жителей Газы и американских студентов-7

В демонстрации, которую организовали кубинские студенты, приняли участие как палестинцы, так и граждане США. Масштабный митинг в Гаване стал одним из более, чем 10 акций солидарности в поддержку жителей Газы, которые проходят по всему Острову свободы.

# Акции протеста

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