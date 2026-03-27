Куба получает гуманитарную помощь из Мексики на фоне дефицита топлива

В кубинской провинции Сьенфуэгос начали разгружать очередную партию гуманитарной помощи из Мексики. На складах – коробки с продуктами, медицинскими товарами и средствами гигиены. Поставки доставлены морем и предназначены для наиболее уязвимых групп населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие сортируют коробки, ведут инвентаризацию, формируют партии для дальнейшей отправки. В груз входят консервированные продукты, крупы, растительное масло, а также товары для школ, медучреждений и социальных центров.