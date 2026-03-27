Куба получает гуманитарную помощь из Мексики на фоне дефицита топлива

В кубинской провинции Сьенфуэгос начали разгружать очередную партию гуманитарной помощи из Мексики. На складах – коробки с продуктами, медицинскими товарами и средствами гигиены. Поставки доставлены морем и предназначены для наиболее уязвимых групп населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рабочие сортируют коробки, ведут инвентаризацию, формируют партии для дальнейшей отправки. В груз входят консервированные продукты, крупы, растительное масло, а также товары для школ, медучреждений и социальных центров.
Нельдо Исхиердо, коммерческий директор оптовой компании:
Помощь распределяется среди детей разных возрастных групп, пожилых людей, беременных женщин, уязвимых семей. Это процесс, который требует очень точной организации, чтобы избежать ошибок. Основанием служит перепись населения по состоянию на 30 декабря. Именно эти данные используются для распределения.
Поставки из Мексики идут уже четвертым рейсом, пятый – в пути. Гуманитарная программа включает не только продукты, но и медикаменты. Потребность в помощи усилилась после того, как США ужесточили ограничения на поставки топлива на остров. Вашингтон заблокировал поставки нефти после смены власти в Венесуэле, которая ранее обеспечивала Кубу энергоресурсами на льготных условиях. На фоне дефицита топлива и перебоев в снабжении, гуманитарные грузы становятся важной поддержкой для региона.
Власти Кубы отказали посольству Соединенных Штатов в запросе на ввоз дизельного топлива.