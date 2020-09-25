Куба открыла границы. Двухнедельный карантин отменён, но придётся носить маску

Новости Куба. Куба открывает границы для туристов. Въезд иностранных граждан будет разрешён с 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные рейсы будут принимать 10 кубинских аэропортов, которые прошли сертификацию. Вероятнее всего, путешественникам не придётся предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Проходить двухнедельный карантин гостям также будет не нужно.