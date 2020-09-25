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Куба открыла границы. Двухнедельный карантин отменён, но придётся носить маску

25 сентября 2020 14:17
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Новости Куба. Куба открывает границы для туристов. Въезд иностранных граждан будет разрешён с 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Куба открыла границы. Двухнедельный карантин отменён, но придётся носить маску -1

Международные рейсы будут принимать 10 кубинских аэропортов, которые прошли сертификацию. Вероятнее всего, путешественникам не придётся предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Проходить двухнедельный карантин гостям также будет не нужно.  

Куба открыла границы. Двухнедельный карантин отменён, но придётся носить маску -4

Путешественники смогут перемещаться по острову без каких-либо ограничений. В общественных местах обязательным останется лишь ношение маски, исключение составят отели и пляжи.  

# Коронавирус

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