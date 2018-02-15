Кто посетит Мюнхенскую конференцию, и почему в столице Баварии будут обсуждать белорусских военнослужащих. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Диалог о безопасности в мире. Немецкий Мюнхен готовится к крупной международной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 февраля там откроется конференция по безопасности. Уже более полувека политическая элита собирается в центре Баварии, чтобы обсудить самые актуальные проблемы, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество.

Алексей Адашкин, СТВ:

Планета на грани серьезных вооруженных конфликтов. Именно с таким пессимистичным прогнозом выступили организаторы Мюнхенской конференции. По традиции, перед началом этого форума в свет выходит особый доклад от ведущих мировых экспертов. Аналитики бьют в набат все громче. Как не допустить того, чтобы не сбылись самые пессимистичные предсказания – об этом будут говорить ближайшие три дня в столице Баварии.

Мюнхенскую конференцию еще называют «Давосом по безопасности». Баварский конгре сс по количеству высокопоставленных участников может посоревноваться разве что с Генассамблеей ООН. Изначально этот форум был неформальной площадкой для общения НАТОвских генералов. Конференция проводится вот уже 55 лет.

И за это время и состав участников, и повестка дня значительно расширились. Всего здесь ожидают 20 глав государств и правительств, и примерно четыре десятка руководителей внешнеполитических ведомств. В списке гостей – так же генеральный секретарь ООН, президент Еврокомиссии, генсек НАТО и гендиректор МВФ. Беларусь в Мюнхене в 2018 году представит министр иностранных дел Владимир Макей.

Конфликт на юго-востоке Украины – уже который год подряд становится одной из главных тем конференции. Ожидается, что в Мюнхене встретятся министры иностранных дел «нормандской четверки». Кроме того, СМИ анонсировали, что в столице Баварии будет обсуждаться введение миротворцев ООН на Донбасс.

Для операции предлагается привлечь военных специалистов из Швеции, Беларуси и Бразилии. Президент Александр Лукашенко еще в 2014 году в интервью телеканалу Euronews заявлял, что наша страна готова направить в Украину миротворческий контингент.

Рост напряжения из-за военных учений. Изменение климата и ухудшение экологии. А еще – киберугрозы и усиление радикальных группировок по планете. Все эти темы будут активно обсуждаться на 54 по счету Мюнхенской конференции по безопасности.