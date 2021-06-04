Прямой эфир

Кто может заболеть «чёрной плесенью» и какие страшные последствия у этого заболевания?

04 июня 2021 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Заболевание «черной плесени» расширяет свою географию. Грибковую инфекцию выявили у пациента в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто может заболеть «чёрной плесенью» и какие страшные последствия у этого заболевания?-1

34-летний мужчина, болеющий диабетом, перенес коронавирус, получил отрицательный тест и даже вышел на работу, однако затем его состояние начало ухудшаться. Теперь за жизнь мексиканца борются врачи.

Существует опасность заражения мозга и как итог – летальный исход. Мукормикоз может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде.

Кто может заболеть «чёрной плесенью» и какие страшные последствия у этого заболевания?-4

Летальные случаи от этой болезни связывают с осложнениями, которые возникли на фоне COVID. Прежде всего под удар попадают люди с ослабленным иммунитетом, а также болеющие диабетом. Случаи заражения мукормикозом зафиксированы в Египте, а в Индии и Ираке помимо заболевших есть и умершие.

# Заболевания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Горел открытым пламенем. В отеле Мадрида произошёл крупный пожар
04 июня 2021 08:41

Горел открытым пламенем. В отеле Мадрида произошёл крупный пожар

В центре Багдада возле ресторана прогремел взрыв. Рядом находились сотни жителей
04 июня 2021 08:27

В центре Багдада возле ресторана прогремел взрыв. Рядом находились сотни жителей

Китай впервые стал крупнейшим экспортёром товаров в Великобританию. Почему так произошло?
04 июня 2021 06:33

Китай впервые стал крупнейшим экспортёром товаров в Великобританию. Почему так произошло?