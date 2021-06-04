Кто может заболеть «чёрной плесенью» и какие страшные последствия у этого заболевания?

Новости мира. Заболевание «черной плесени» расширяет свою географию. Грибковую инфекцию выявили у пациента в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

34-летний мужчина, болеющий диабетом, перенес коронавирус, получил отрицательный тест и даже вышел на работу, однако затем его состояние начало ухудшаться. Теперь за жизнь мексиканца борются врачи.

Существует опасность заражения мозга и как итог – летальный исход. Мукормикоз может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде.