Крушение судна в Нигерии. Более 150 человек признаны погибшими

Новости Нигерии. Более 150 пропавших без вести при крушении судна в Нигерии признаны погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нигерии. Более 150 пропавших без вести при крушении судна в Нигерии признаны погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло на местной реке. По предварительным данным, лодка затонула из-за перегруженности. При допустимой вместимости 80 человек, на ней находились около 180. Кроме того, на судне перевозили мешки с песком.
Поисковая операция на месте происшествия продолжается. Пока спасти удалось лишь 20 пассажиров, несколько человек погибли.