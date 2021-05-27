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Крушение судна в Нигерии. Более 150 человек признаны погибшими

27 мая 2021 12:05
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Новости Нигерии. Более 150 пропавших без вести при крушении судна в Нигерии признаны погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение судна в Нигерии. Более 150 человек признаны погибшими-1

ЧП произошло на местной реке. По предварительным данным, лодка затонула из-за перегруженности. При допустимой вместимости 80 человек, на ней находились около 180. Кроме того, на судне перевозили мешки с песком.

Крушение судна в Нигерии. Более 150 человек признаны погибшими-4

Поисковая операция на месте происшествия продолжается. Пока спасти удалось лишь 20 пассажиров, несколько человек погибли.

# Крушение # Фотофакт

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