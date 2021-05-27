Крушение судна в Нигерии. Более 150 человек признаны погибшими

Новости Нигерии. Более 150 пропавших без вести при крушении судна в Нигерии признаны погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на местной реке. По предварительным данным, лодка затонула из-за перегруженности. При допустимой вместимости 80 человек, на ней находились около 180. Кроме того, на судне перевозили мешки с песком.