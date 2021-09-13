Крушение самолёта в Иркутской области. Выживший пилот назвал возможную причину авиакатастрофы

Новости России. Авиаперевозчик назвал предварительные причины жесткой посадки самолета в Иркутской области, в результате чего произошло крушение. Это могут быть отказ техники и плохая видимость в тумане, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Авиаперевозчик назвал предварительные причины жесткой посадки самолета в Иркутской области, в результате чего произошло крушение. Это могут быть отказ техники и плохая видимость в тумане, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее пилот, выживший после инцидента, пояснил, что причиной ЧП стал сбой навигационной системы. При этом Следственный комитет России в качестве основных версий крушения самолета рассматривает ошибку экипажа и отказ техники. Об этом заявила официальный представитель СК. Она уточнила, что ошибка пилотирования могла произойти во время маневрирования на посадке. Найдены два черных ящика на месте крушения пассажирского самолета L-410, расшифровкой данных займутся специалисты. Траур по погибшим объявлен на среду, 15 сентября.
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в труднодоступной местности в Иркутской области России. На борту находились 16 человек. Четверо погибли, 12 пострадали. Трех раненых эвакуировали в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.