Крушение самолёта в Иркутской области. Выживший пилот назвал возможную причину авиакатастрофы

Новости России. Авиаперевозчик назвал предварительные причины жесткой посадки самолета в Иркутской области, в результате чего произошло крушение. Это могут быть отказ техники и плохая видимость в тумане, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее пилот, выживший после инцидента, пояснил, что причиной ЧП стал сбой навигационной системы. При этом Следственный комитет России в качестве основных версий крушения самолета рассматривает ошибку экипажа и отказ техники. Об этом заявила официальный представитель СК. Она уточнила, что ошибка пилотирования могла произойти во время маневрирования на посадке. Найдены два черных ящика на месте крушения пассажирского самолета L-410, расшифровкой данных займутся специалисты. Траур по погибшим объявлен на среду, 15 сентября.