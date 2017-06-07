Крушение самолета в Мьянме: что известно к этому часу

Новости Мьянмы. Военный самолет, пропавший с радаров в Мьянме, разбился. Обломки воздушного судна обнаружены в Андаманском море, в двухстах километрах от города Тавой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на борту находились 116 человек – семьи военнослужащих, дислоцированных на юге страны и экипаж.

Сейчас на месте инцидента ведется поисково-спасательная операция с участием шести морских судов и авиации. О судьбе пассажиров авиалайнера пока ничего неизвестно, однако специалисты не питают ложных надежд. Вероятнее всего, все находившиеся в самолете люди погибли.