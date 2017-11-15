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Крушение самолета в Хабаровском крае: возбуждено уголовное дело

15 ноября 2017 08:47
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Новости России. Он следовал по маршруту Хабаровск-Нелькан и потерпел крушение при заходе на посадку в двух километрах от аэродрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение самолета в Хабаровском крае: погибли шесть человек, выжила 3-летняя девочка

Крушение самолета в Хабаровском крае: возбуждено уголовное дело-1

После этого лайнер загорелся. В результате инцидента погибли не менее шести человек.

Некоторые источники сообщают о 7 жертвах. Выжил лишь один ребенок, он госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В данный момент рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо технические неисправности. Расследованием причин трагедии займется Межгосударственный авиационный комитет.

# Фотофакт # Крушение

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