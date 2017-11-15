Крушение самолета в Хабаровском крае: погибли шесть человек, выжила 3-летняя девочка

Новости России. В Хабаровском крае при заходе на посадку разбился самолет. Есть погибшие.

По информации РИА Новости, в списке погибших числятся шесть человек – два пилота и четыре пассажира. Их тела были извлечены из-под обломков, поисково-спасательная операция завершена.

При крушении самолета выжила 3-летняя девочка.

Она доставлена в медучреждение. Состояние малютки оценивают как стабильно тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи озвучивают три версии произошедшего. Это плохие погодные условия, ошибка экипажа, техническая неисправность транспортного средства.

Проводится проверка.