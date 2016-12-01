Крушение самолета с бразильскими футболистами в Колумбии: точная причина – нехватка топлива

Новости Колумбии. Установлены причины крушения самолета, который разбился в 50 километрах от колумбийского города Медельина. Эксперты, изучив «черные ящики», установили, что лайнеру не хватило горючего, чтобы добраться до посадочной полосы. Пилоты же не смогли узнать об этом своевременно из-за проблем с элетрооборудованием самолета.

Из 77 пассажиров лайнера погиб 71, шестеро выжили, а четверо вообще не явились на посадку, послушавшись внутреннего голоса. В этом крушении погибла практически в полном составе бразильская футбольная команда и 20 сопровождавших ее спортивных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.