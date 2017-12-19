Крушение поезда в США: что известно

Новости США. Число пострадавших при крушении поезда в американском штате Вашингтон превысило 100 человек, погибли 6, ранее сообщалось о трех жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний вагон скоростного поезда из-за неисправности в тормозной системе сошел с рейсов и упал с моста на оживленную автомагистраль. В результате крушения травмы получили как пассажиры состава, так и водители автомобилей, ехавших по трассе.