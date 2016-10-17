Крушение пассажирского парома в Мьянме: погибли 30 человек

Новости Мьянмы. Поисковая операция проводится в центральной части Мьянмы на месте крушения переполненного пассажирами парома. На судне находилось более 250 человек. 150 – доставлены на берег. Число погибших при крушении достигло уже 30, еще 60 пассажиров числятся пропавшими без вести, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По предварительным данным судно натолкнулось на подводное препятствие.