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В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолёта

16 декабря 2025 07:40
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В Мексике расследуют крушение частного самолета. По предварительным данным службы гражданской защиты, в результате аварии погибли шесть человек. Самолет вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку. На борту находились 8 пассажиров и два члена экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолёта-2

После падения воздушное судно загорелось, однако пожарные оперативно локализовали возгорание. Сейчас на месте продолжаются работы по охлаждению конструкции и разбору обломков. Власти призывают жителей не приближаться к зоне происшествия. Причины катастрофы устанавливаются – специалисты приступили к анализу данных и осмотру места крушения.

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