В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолёта

В Мексике расследуют крушение частного самолета. По предварительным данным службы гражданской защиты, в результате аварии погибли шесть человек. Самолет вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку. На борту находились 8 пассажиров и два члена экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.