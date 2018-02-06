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Крупный пожар в жилом доме в Москве: погибли два человека, еще пятеро госпитализированы

06 февраля 2018 07:56
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Новости России. На востоке Москвы в жилом доме вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло в одной из квартир на 6 этаже.

Крупный пожар в жилом доме в Москве: погибли два человека, еще пятеро госпитализированы-1

Прибывшие к месту спасатели с помощью лестниц эвакуировали из здания 10 человек. После чего достаточно быстро ликвидировали пламя, которое распространилось на 50 квадратных метров.

Однако избежать жертв и пострадавших все же не удалось. По последним данным, погибли два жильца многоэтажки. Еще пятерых человек, среди которых оказались дети, госпитализировали. На месте происшествия сейчас работают специалисты. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

# Пожар # Фотофакт

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