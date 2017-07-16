Крупный пожар в жилом доме в Китае: погибли 22 человека, трое пострадали

Новости Китая. Масштабный пожар охватил жилой дом в городке Юйшань китайской провинции Цзянсу. Жертвами трагедии стали 22 человека. Трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар случился ранним утром. Все люди спали, этим и объясняется столь большое число жертв. К этому часу огонь потушен. Специальная комиссия разбирается в причинах ЧП.