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Крупный пожар в жилом доме в Китае: погибли 22 человека, трое пострадали

16 июля 2017 10:34
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Новости Китая. Масштабный пожар охватил жилой дом в городке Юйшань китайской провинции Цзянсу. Жертвами трагедии стали 22 человека. Трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный пожар в жилом доме в Китае: погибли 22 человека, трое пострадали-1

Пожар случился ранним утром. Все люди спали, этим и объясняется столь большое число жертв. К этому часу огонь потушен. Специальная комиссия разбирается в причинах ЧП.

# Пожар

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