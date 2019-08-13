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Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 гектаров леса

13 августа 2019 14:05
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Новости Турции. Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 гектаров леса. Сотни жителей экстренно эвакуировали. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 гектаров леса-1

Стихия уничтожила пять домов и один микроавтобус, погибло много животных. 

Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 гектаров леса-4

Борьбу с огнем вели свыше 100 пожарных. Была задействована и авиация. К счастью, пожар удалось взять под контроль. Причина возгораний выясняется.

Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 гектаров леса-7

# Пожар # Фотофакт

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