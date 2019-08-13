Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 гектаров леса

Новости Турции. Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 гектаров леса. Сотни жителей экстренно эвакуировали. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия уничтожила пять домов и один микроавтобус, погибло много животных.