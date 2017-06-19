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Крупный пожар на свалке пластиковых отходов в Юрмале: жителям советуют не открывать окна

19 июня 2017 14:36
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Новости Латвии. Масштабный пожар на нелегальной свалке пластиковых отходов в курортной Юрмале удалось взять под контроль. Охваченная огнем площадь составляла 12 тысяч квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный пожар на свалке пластиковых отходов в Юрмале: жителям советуют не открывать окна-1

С пламенем уже сутки сражаются более 50 пожарных, задействованы спецпоезда и авиация. Но отходы скапливались годами и полыхать они могут несколько дней. Удушливый запах разносится на десятки километров. Жителям близлежащих населенных пунктов, в том числе Юрмалы и Риги, из-за токсичного дыма рекомендовано закрыть окна. По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог.

Крупный пожар на свалке пластиковых отходов в Юрмале: жителям советуют не открывать окна-4

# Пожар

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