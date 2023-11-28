Крупнейший в мире айсберг может исчезнуть в ближайшее время

Айсберг A23a, самый крупный в мире айсберг, в два раза превышающий размер Санкт-Петербурга, может вскоре прекратить свое существование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«Он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование», – рассказали в пресс-службе.

Его вынесло на открытые воды Южного океана в ноябре 2023 года, и предполагается, что он начнет стремительно таять. А23а может быть подхвачен океанскими потоками и быстро исчезнет, но есть шанс, что он останется в системе круговорота Уэдделла, что продлит его существование на несколько лет.

