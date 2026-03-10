Крупнейший немецкий автоконцерн сообщил о сокращении 50 тысяч рабочих мест

Крупнейший немецкий автоконцерн готовится к масштабным увольнениям. К 2030 году согласно заявлению будет ликвидировано 50 тысяч рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя еще в конце 2025 года речь шла о 35 тысячах. Причина – катастрофическое падение прибыли. К началу этого года она сократилась на 44 % – это почти семь миллиардов евро. Основными факторами кризиса стало резкое падение спроса на немецкие автомобили и возросшие затраты на производство, связанные с повышением цен на энергоносители.

Кроме того, на деятельность концерна негативно повлияли отзыв автомобилей из-за технических проблем и продолжающиеся трудности, связанные с так называемым «дизель-гейтом» – превышением норм вредных выбросов.