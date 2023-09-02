Крупнейший центр для украинских беженцев закрыли в Польше

Новости Польши. В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он размещался в торговом комплексе недалеко от Варшавы.

Как сообщают местные СМИ, инициатива исходила от главы Мазовецкого воеводства. Причина – банально в ненадобности центра. Он рассчитан на 10 тысяч мест. Содержать его, особенно на фоне других проблем в бюджете, оказалось невыгодно. На момент закрытия в нем находилось всего 300 человек.