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Крупнейший центр для украинских беженцев закрыли в Польше

02 сентября 2023 10:52
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Новости Польши. В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он размещался в торговом комплексе недалеко от Варшавы.

Крупнейший центр для украинских беженцев закрыли в Польше-1

Как сообщают местные СМИ, инициатива исходила от главы Мазовецкого воеводства. Причина – банально в ненадобности центра. Он рассчитан на 10 тысяч мест. Содержать его, особенно на фоне других проблем в бюджете, оказалось невыгодно. На момент закрытия в нем находилось всего 300 человек.

Крупнейший центр для украинских беженцев закрыли в Польше-4

Людей не предупредили о решении местных властей. В результате некоторые украинцы вернулись на родину.

# Беженцы # Новости Польши # Фотофакт

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