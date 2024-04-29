Крупнейшие страны Африки и Ближнего Востока выводят золотые резервы из американских хранилищ

В числе тех, кто забирает свои запасы, Египет, Гана, Камерун, ЮАР, Сенегал, Алжир и Нигерия. В этих государствах обеспокоены состоянием американской экономики и не верят в ее стабильность. Эксперты уже дали свою оценку происходящему. По мнению специалистов, ситуация подчеркивает растущий скептицизм в отношении финансовых институтов США. В большей степени доверие к доллару подорвали устойчивая инфляция и растущий уровень госдолга страны. Сказалась также и геополитическая напряженность. Аналитики считают, что вывод значительной части золотых резервов может изменить баланс сил в мировой экономике.