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Крупнейшие страны Африки и Ближнего Востока выводят золотые резервы из американских хранилищ

29 апреля 2024 16:54
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Крупнейшие страны Африки и Ближнего Востока выводят золотые резервы из американских хранилищ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доверия больше нет.

Крупнейшие страны Африки и Ближнего Востока выводят золотые резервы из американских хранилищ-1

В числе тех, кто забирает свои запасы, Египет, Гана, Камерун, ЮАР, Сенегал, Алжир и Нигерия. В этих государствах обеспокоены состоянием американской экономики и не верят в ее стабильность. Эксперты уже дали свою оценку происходящему. По мнению специалистов, ситуация подчеркивает растущий скептицизм в отношении финансовых институтов США. В большей степени доверие к доллару подорвали устойчивая инфляция и растущий уровень госдолга страны. Сказалась также и геополитическая напряженность. Аналитики считают, что вывод значительной части золотых резервов может изменить баланс сил в мировой экономике.

# Экономика

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