Крупнейшие мировые банки сократили более 60 тысяч рабочих мест в 2023 году. Это максимум со времен глобального финансового кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость вызвана тем, что учреждения сталкиваются с падением прибыли. Снижается и активность потребителей. В этих условиях банки вынуждены сокращать траты. И как один из способов – увольнение сотрудников. В настоящий момент отрасль нестабильна, поэтому действующий режим экономии, по прогнозам экспертов, продлится и в 2024 году.