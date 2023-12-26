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Крупнейшие мировые банки сократили более 60 тысяч рабочих мест

26 декабря 2023 19:33
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Крупнейшие мировые банки сократили более 60 тысяч рабочих мест в 2023 году. Это максимум со времен глобального финансового кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие мировые банки сократили более 60 тысяч рабочих мест-1

Необходимость вызвана тем, что учреждения сталкиваются с падением прибыли. Снижается и активность потребителей. В этих условиях банки вынуждены сокращать траты. И как один из способов – увольнение сотрудников. В настоящий момент отрасль нестабильна, поэтому действующий режим экономии, по прогнозам экспертов, продлится и в 2024 году.

# Экономический кризис

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