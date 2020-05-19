Крупнейшая в истории утечка данных. Какая информация Европарламента попала в открытый доступ?

Крупнейшая в истории утечка данных произошла в Европейском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В открытом доступе оказались более тысячи учетных записей работников организации, а также свыше 15 тысяч аккаунтов специалистов по делам ЕС.

В основном, это адреса электронной почты еврочиновников и их пароли. Однако злоумышленникам вряд ли удастся воспользоваться полученной информацией, ведь попавшие в сеть данные использовались на старом сайте.