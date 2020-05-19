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Крупнейшая в истории утечка данных. Какая информация Европарламента попала в открытый доступ?

19 мая 2020 14:26
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Крупнейшая в истории утечка данных произошла в Европейском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая в истории утечка данных. Какая информация Европарламента попала в открытый доступ?-1

В открытом доступе оказались более тысячи учетных записей работников организации, а также свыше 15 тысяч аккаунтов специалистов по делам ЕС.

В основном, это адреса электронной почты еврочиновников и их пароли. Однако злоумышленникам вряд ли удастся воспользоваться полученной информацией, ведь попавшие в сеть данные использовались на старом сайте.

Крупнейшая в истории утечка данных. Какая информация Европарламента попала в открытый доступ?-4

Тем не менее, риск остается из-за того, что некоторые депутаты используют один и тот же пароль для доступа к разным ресурсам.

# Интернет # Фотофакт

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