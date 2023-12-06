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Крупнейшая телекоммуникационная компания Испании собирается уволить 5 тысяч сотрудников за 2 года

06 декабря 2023 08:01
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Крупнейшая телекоммуникационная компания Испании объявила о сокращении персонала. Там намерены уволить более пяти тысяч работников к 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Испании собирается уволить 5 тысяч сотрудников за 2 года-1

Это примерно треть всех сотрудников сети. Ее филиалы работают в 12 странах. Затронет ли сокращение их, пока не сообщается. Как сообщило руководство, решение принято в связи с реформированием компании. Увольнение затронет все направления ее деятельности. Планируется также переподготовка кадров.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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