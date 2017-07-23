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Крупнейшая река Мьянмы Иривади в результате разлива обрушила буддийский храм

23 июля 2017 13:11
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Новости Мьянмы. Разлившаяся река Иравади – крупнейшая во всей Мьянме – обрушила буддийский храм. Сильные воды уничтожили фундамент, на котором стояла золотая пагода. Река буквально за минуту «утащила» достопримечательность города Пакхоуку.

Крупнейшая река Мьянмы Иривади в результате разлива обрушила буддийский храм-1

Глубокие воды поглотили и верхушку местной святыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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