Крупнейшая река Мьянмы Иривади в результате разлива обрушила буддийский храм

Новости Мьянмы. Разлившаяся река Иравади – крупнейшая во всей Мьянме – обрушила буддийский храм. Сильные воды уничтожили фундамент, на котором стояла золотая пагода. Река буквально за минуту «утащила» достопримечательность города Пакхоуку.