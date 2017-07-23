Крупнейшая река Мьянмы Иривади в результате разлива обрушила буддийский храм

Новости Мьянмы. Разлившаяся река Иравади – крупнейшая во всей Мьянме – обрушила буддийский храм. Сильные воды уничтожили фундамент, на котором стояла золотая пагода. Река буквально за минуту «утащила» достопримечательность города Пакхоуку.
Новости Мьянмы. Разлившаяся река Иравади – крупнейшая во всей Мьянме – обрушила буддийский храм. Сильные воды уничтожили фундамент, на котором стояла золотая пагода. Река буквально за минуту «утащила» достопримечательность города Пакхоуку.
Глубокие воды поглотили и верхушку местной святыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.