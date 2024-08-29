Враждебность и воинственность НАТО пугает все больше стран. Крупнейшая партия Швейцарии высказалась против сближения с Альянсом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политики раскритиковали доклад комиссии оборонного ведомства страны, в котором говорится о необходимости углубления связей с блоком. В Швейцарской народной партии считают, что подобные планы властей угрожают нейтралитету страны. НАТО ведет агрессивную политику в сфере безопасности, Берн ранее не стремился быть ее частью. Представители крупнейшего политического блока страны с критикой обрушились на людей, занимающих ключевые посты в Швейцарии. Обвинения со стороны Швейцарской народной партии прозвучали в сторону главы оборонного министерства и даже государственного лидера. Их уличили в желании – цитата – броситься в объятия НАТО, что вызывает много споров и разногласий внутри страны.