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Крупнейшая партия Швейцарии высказалась против сближения с НАТО

29 августа 2024 19:44
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Враждебность и воинственность НАТО пугает все больше стран. Крупнейшая партия Швейцарии высказалась против сближения с Альянсом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крупнейшая партия Швейцарии высказалась против сближения с НАТО-2

Политики раскритиковали доклад комиссии оборонного ведомства страны, в котором говорится о необходимости углубления связей с блоком. В Швейцарской народной партии считают, что подобные планы властей угрожают нейтралитету страны. НАТО ведет агрессивную политику в сфере безопасности, Берн ранее не стремился быть ее частью. Представители крупнейшего политического блока страны с критикой обрушились на людей, занимающих ключевые посты в Швейцарии. Обвинения со стороны Швейцарской народной партии прозвучали в сторону главы оборонного министерства и даже государственного лидера. Их уличили в желании – цитата – броситься в объятия НАТО, что вызывает много споров и разногласий внутри страны.

# Международная политика

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