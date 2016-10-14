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Крупная авария в Северной Осетии: 5 человек погибли, 30 получили травмы

14 октября 2016 07:55
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Новости России. Крупное дорожно-транспортное происшествие в Северной Осетии. На трассе столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Армению, и грузовик. Пять человек погибли, около 30 получили травмы.

Среди раненых – четверо детей. Всех пострадавших госпитализировали. В Беслане открыли пункт временного размещения, с людьми работают психологи. В район аварии стянуты пожарные, медики и спасатели. На месте происшествия работают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в России

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