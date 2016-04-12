Кровавая драма в Санкт-Петербурге: в военном госпитале убили двух медсестер

Новости России. Кровавую драму расследуют в Санкт-Петербурге. В военном госпитале убили двух медсестер. Женщин задушили, на теле одной из них были также ножевые ранения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас уже точно известно, что преступников было трое — это молодые военнослужащие, которые проходили лечение в психиатрическом отделении. После убийства они скрылись в неизвестном направлении. На их поиски был брошен весь личный состав МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Преступников, по предварительным данным, задержали на границе с Финляндией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.