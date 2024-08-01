Кремль: Россия благодарна Лукашенко за жест доброй воли и помилование Рико Криегера

По сообщениям Кремля, в Москве также признательны руководству всех стран, которые оказали содействие в подготовке обмена. Как отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, масштабный обмен заключенными между странами – это результат давних переговоров. В их основе отсутствие гласности. В связи с этим были определенные договоренности, и белорусская сторона этих договоренностей придерживается. Операция стала самой масштабной за последнее время по обмену заключенными.