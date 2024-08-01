Прямой эфир

Кремль: Россия благодарна Лукашенко за жест доброй воли и помилование Рико Криегера

01 августа 2024 20:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская сторона благодарна Президенту Беларуси за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Криегера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кремль: Россия благодарна Лукашенко за жест доброй воли и помилование Рико Криегера-1

По сообщениям Кремля, в Москве также признательны руководству всех стран, которые оказали содействие в подготовке обмена. Как отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, масштабный обмен заключенными между странами – это результат давних переговоров. В их основе отсутствие гласности. В связи с этим были определенные договоренности, и белорусская сторона этих договоренностей придерживается. Операция стала самой масштабной за последнее время по обмену заключенными.

# Международная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Россия и США провели обмен заключенными в Турции – в сделке числится и Рико Криегер
01 августа 2024 17:38

Россия и США провели обмен заключенными в Турции – в сделке числится и Рико Криегер

В МИД Беларуси прокомментировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН
01 августа 2024 17:05

В МИД Беларуси прокомментировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН

С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией
01 августа 2024 14:41

С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией