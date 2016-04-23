Кража из голландского музея: спустя 11 лет полотна нашли у сепаратистов в Донецкой области

Даже высокое классическое искусство способно быть актуальным. Правда, может оно также свою актуальность скоропостижно утрачивать. 11 лет тому назад в городе Хоом, что в голландской Западной Фризии, были украдены две дюжины полотен. По правде говоря, объявляемая в таких ситуациях цена картин – совершенная фикция, поскольку их никто продавать не собирался, а ориентиром выступает страховая стоимость, взятая обычно совсем уж с потолка. Авторами полотен были живописцы второго-третьего ряда, даже не «малые голландцы», а вовсе даже такие махонькие. Тем не менее, воры пытались получить от пострадавших музейщиков выкуп – слали грозные письма, фотографии, представлялись украинским «Правым сектором». Теперь вот полотна были у жуликов отняты – не все, но только 4 штуки из 24-х.

Василий Грицак, глава Службы безопасности Украины:

Мы искали эти картины 4 месяца, следственные действия проводились в 10 областях Украины. Отработано множество версий и, не побоюсь сказать, опрошены сотни человек.

Случись это открытие до 6 апреля, и европейская история могла бы течь далее иным руслом. История с картинами очень на впечатлительных голландцев повлияла: туземные газеты много писали о ворах, о правых украинских радикалах, торгующих ворованными полотнами, о Службе безопасности Украины, которая, якобы, покровительствовала бандитам. Что там было правдой – бог весть, но на исход референдума об ассоциации эта история ощутимо повлияла.

Пыльный скучный классицизм, сброшенный с парохода современности, обрел на время актуальность: теперь, впрочем, снова ее утратил. Хотя актуализировать его опять пытаются: Василий Грицак сообщает, что картины были найдены в Донецкой области у некоего сепаратиста. В общем, если референдум в Голландии станут проводить снова, к нему подготовят новую идеологически-художественную схему, и победа идей евроинтеграции окажется неизбежна. Но, похоже, поздно. И Флорис ван Схотен, померший 360 лет тому назад, рискует больше никогда не попасть в актуальные художники.