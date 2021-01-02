Прямой эфир

Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го

02 января 2021 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США живет кот, которого прозвали символом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го-1

У него настолько хмурая мордочка, что у пользователей соцсетей он стал ассоциироваться с прошедшим, не самым радостным годом. Котик живет в Лос-Анджелесе. По словам его хозяйки, с самого рождения малыш транслировал своим видом усталость и отчаяние.

Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го-4

Питомец живет не один. У него есть сводный брат, который тоже имеет особенность – легкое косоглазие.

Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го-7

У парочки один аккаунт на двоих. На котов подписаны уже свыше 80 тысяч человек.

# Домашние животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В день, когда утвердят итоги голосования. Трамп созывает своих сторонников на митинг
02 января 2021 12:06

В день, когда утвердят итоги голосования. Трамп созывает своих сторонников на митинг

Более 6500 человек получили штрафы. Как во Франции отмечали Новый год?
02 января 2021 11:57

Более 6500 человек получили штрафы. Как во Франции отмечали Новый год?

Необычно пустые площади и в формате онлайн. Как в разных странах мира встретили Новый 2021 год?
01 января 2021 13:56

Необычно пустые площади и в формате онлайн. Как в разных странах мира встретили Новый 2021 год?