Кот с хмурой мордочкой покорил интернет. Его назвали символом 2020-го

Новости США. В США живет кот, которого прозвали символом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У него настолько хмурая мордочка, что у пользователей соцсетей он стал ассоциироваться с прошедшим, не самым радостным годом. Котик живет в Лос-Анджелесе. По словам его хозяйки, с самого рождения малыш транслировал своим видом усталость и отчаяние.