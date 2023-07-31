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Корсику летом 2023-го посетило на 50% меньше туристов, чем обычно

31 июля 2023 11:09
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Инфляция больно ударила по туристическому сектору в Корсике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом 2023-го посещаемость французского острова упала на 50 %, а местный бизнес потерял большую часть прибыли. При этом на туризм приходится почти 40 % ВВП.

Корсику летом 2023-го посетило на 50% меньше туристов, чем обычно-1

От инфляции страдают и британцы. Их ожидает холодная зима. На фоне роста цен в стране вновь повысят тарифы на отопление. Об этом уже предупредил крупнейший поставщик электроэнергии.

Корсику летом 2023-го посетило на 50% меньше туристов, чем обычно-4

В компании отметили, что предстоящий сезон будет очень сложным для многих домохозяйств и предприятий.

# Туризм # Фотофакт

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