Короткое задымление в метро Мексики привело к задымлению двух станций: пять человек госпитализированы

Новости Мексики. Более 30 человек пострадали в столице Мексики из-за задымления в метро. Неполадки с проводкой произошли между двумя станциями. Короткое замыкание повлекло за собой пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Более 30 человек пострадали в столице Мексики из-за задымления в метро. Неполадки с проводкой произошли между двумя станциями. Короткое замыкание повлекло за собой пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обе станции заволокло едким дымом. Пассажиры, которые находились в поезде, получили отравление продуктами горения. Пятерых госпитализировали.