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Короткое задымление в метро Мексики привело к задымлению двух станций: пять человек госпитализированы

28 июля 2017 06:44
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Новости Мексики. Более 30 человек пострадали в столице Мексики из-за задымления в метро. Неполадки с проводкой произошли между двумя станциями. Короткое замыкание повлекло за собой пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Короткое задымление в метро Мексики привело к задымлению двух станций: пять человек госпитализированы-1

Обе станции заволокло едким дымом. Пассажиры, которые находились в поезде, получили отравление продуктами горения. Пятерых госпитализировали.

# Пожар

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