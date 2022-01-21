Коронавирусные ограничения во Франции мешают детям учиться. Педагоги вышли на протест

Новости Франции. Французские учителя вышли на очередную (уже вторую за неделю) акцию протеста против вводимых в школах новых антиковидных правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Французские учителя вышли на очередную (уже вторую за неделю) акцию протеста против вводимых в школах новых антиковидных правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Педагогов возмущает, что они часто меняются и иногда просто невыполнимы. Но самое главное – они мешают образовательному процессу и не дают детям спокойно учиться.
Например, новые правила тестирования были объявлены за день до возобновления работы школ после рождественских каникул. Это вызвало гнев не только учителей, но и родителей школьников.