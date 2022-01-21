Прямой эфир

Коронавирусные ограничения во Франции мешают детям учиться. Педагоги вышли на протест

21 января 2022 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Французские учителя вышли на очередную (уже вторую за неделю) акцию протеста против вводимых в школах новых антиковидных правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирусные ограничения во Франции мешают детям учиться. Педагоги вышли на протест-1

Педагогов возмущает, что они часто меняются и иногда просто невыполнимы. Но самое главное – они мешают образовательному процессу и не дают детям спокойно учиться.

Коронавирусные ограничения во Франции мешают детям учиться. Педагоги вышли на протест-4

Например, новые правила тестирования были объявлены за день до возобновления работы школ после рождественских каникул. Это вызвало гнев не только учителей, но и родителей школьников.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Литве грозит утечка мозгов. IT-компании страны активно пакуют чемоданы из-за китайских санкций
21 января 2022 09:56

Литве грозит утечка мозгов. IT-компании страны активно пакуют чемоданы из-за китайских санкций

Готовить её совсем несложно. Что в Таиланде считают пищей будущего?
21 января 2022 07:09

Готовить её совсем несложно. Что в Таиланде считают пищей будущего?

Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной. Что думают ведущие производители?
21 января 2022 06:52

Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной. Что думают ведущие производители?