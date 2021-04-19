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Коронавирус в мире: в Индии острая нехватка кислородных баллонов, а в Израиле разрешили не носить маски на улице

19 апреля 2021 08:52
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Третья волна коронавируса нарастает. Индия бьет антирекорды. Там за сутки выявлено более 260 тысяч заболевших. В стране острая нехватка кислородных баллонов, многим отказывают в госпитализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус в мире: в Индии острая нехватка кислородных баллонов, а в Израиле разрешили не носить маски на улице-1

Норвегия 19 апреля распространила тестирование на коронавирус на границе для детей младше 12 лет. Власти Франции вводят обязательный карантин для приезжающих из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Ограничения начнут действовать с 24 апреля.

Коронавирус в мире: в Индии острая нехватка кислородных баллонов, а в Израиле разрешили не носить маски на улице-4

А в Израиле, наоборот, заболеваемость идет на спад. Власти уже разрешили не носить маски на улице. Страна – мировой лидер по вакцинации населения. Там уже привились свыше 70 % жителей.

# Коронавирус # Фотофакт

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