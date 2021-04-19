Коронавирус в мире: в Индии острая нехватка кислородных баллонов, а в Израиле разрешили не носить маски на улице

Третья волна коронавируса нарастает. Индия бьет антирекорды. Там за сутки выявлено более 260 тысяч заболевших. В стране острая нехватка кислородных баллонов, многим отказывают в госпитализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия 19 апреля распространила тестирование на коронавирус на границе для детей младше 12 лет. Власти Франции вводят обязательный карантин для приезжающих из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Ограничения начнут действовать с 24 апреля.