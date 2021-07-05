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Коронавирус. В больницах Индонезии недостаток кислорода, а в Гааге демонстрация против ограничительных мер

05 июля 2021 19:12
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Число зараженных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 184 миллиона. В этой ситуации страны делают упор на вакцинацию людей. Где-то вновь вводятся карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус. В больницах Индонезии недостаток кислорода, а в Гааге демонстрация против ограничительных мер-1

Так, Новый Южный Уэльс снова в изоляции. Жителям австралийского штата грозит двухнедельный локдаун. В некоторых регионах Индонезии критический недостаток кислорода. Власти заявляют, что потребность в живительном газе за неделю выросла более чем в три раза. 

Коронавирус. В больницах Индонезии недостаток кислорода, а в Гааге демонстрация против ограничительных мер-4

Надо отметить, что люди все реже соглашаются сидеть на карантине. К примеру, в Гааге жители вышли на демонстрацию против ограничительных мер, на что полицейские отреагировали достаточно жестко.

# Коронавирус # Фотофакт

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