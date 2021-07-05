Коронавирус. В больницах Индонезии недостаток кислорода, а в Гааге демонстрация против ограничительных мер

Число зараженных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 184 миллиона. В этой ситуации страны делают упор на вакцинацию людей. Где-то вновь вводятся карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Новый Южный Уэльс снова в изоляции. Жителям австралийского штата грозит двухнедельный локдаун. В некоторых регионах Индонезии критический недостаток кислорода. Власти заявляют, что потребность в живительном газе за неделю выросла более чем в три раза.