Коронавирус. Чехия планирует продлить режим ЧС, Словакия вводит штрафы для тех, кто отдыхает за рубежом

Власти многих стран продолжают вводить ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешское правительство намерено продлить режим ЧС до 11 апреля. В Украине Киев и Одесса переведены в «красную зону» с самыми жесткими ограничениями.