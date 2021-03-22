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Коронавирус. Чехия планирует продлить режим ЧС, Словакия вводит штрафы для тех, кто отдыхает за рубежом

22 марта 2021 08:36
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Власти многих стран продолжают вводить ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус. Чехия планирует продлить режим ЧС, Словакия вводит штрафы для тех, кто отдыхает за рубежом-1

Чешское правительство намерено продлить режим ЧС до 11 апреля. В Украине Киев и Одесса переведены в «красную зону» с самыми жесткими ограничениями.

Коронавирус. Чехия планирует продлить режим ЧС, Словакия вводит штрафы для тех, кто отдыхает за рубежом-4

В Японии планируют ввести трехдневный карантин для всех прибывающих в страну иностранцев. Словакия вводит штрафы в размере 1 000 евро за выезд на отдых за рубеж.

# Коронавирус # Фотофакт

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