Прямой эфир

Король Таиланда женился на генерале своей охраны

02 мая 2019 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Церемония прошла в тронном зале дворца Дусит в Бангкоке,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Король Таиланда женился на генерале своей охраны-1

66-летний король и его 40-летняя супруга обменялись подарками, после чего подписали акт о регистрации брака. Избранница монарха в прошлом служила в спецподразделении Королевской гвардии и работала бортпроводницей в одной известной  авиакомпании.

Король Таиланда женился на генерале своей охраны-4

Свадьба состоялась накануне коронации Рамы Х, который правит страной с 2016 года.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Корь свирепствует в Украине: заболели 44 тысячи человек
02 мая 2019 09:31

Корь свирепствует в Украине: заболели 44 тысячи человек

В Лондоне начинаются слушания об экстрадиции Джулианна Ассанжа
02 мая 2019 09:27

В Лондоне начинаются слушания об экстрадиции Джулианна Ассанжа

На Индию надвигается циклон Фани, жителей массово эвакуируют
02 мая 2019 09:24

На Индию надвигается циклон Фани, жителей массово эвакуируют