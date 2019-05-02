Король Таиланда женился на генерале своей охраны

Новости Таиланда. Церемония прошла в тронном зале дворца Дусит в Бангкоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

66-летний король и его 40-летняя супруга обменялись подарками, после чего подписали акт о регистрации брака. Избранница монарха в прошлом служила в спецподразделении Королевской гвардии и работала бортпроводницей в одной известной авиакомпании.