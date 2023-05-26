Корабли НАТО прибыли в польский порт Гдыня. Немецкая, голландская, португальская и испанская техника войдет в состав первой постоянной морской группы Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая переброска сил производится в рамках активизации деятельности НАТО в Северном и Балтийском морях. Командование на себя взял Берлин. Однако позже Германию сменит другая страна военно-политического объединения.