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Корабли НАТО прибыли в польский порт Гдыня

26 мая 2023 14:28
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Корабли НАТО прибыли в польский порт Гдыня. Немецкая, голландская, португальская и испанская техника войдет в состав первой постоянной морской группы Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Корабли НАТО прибыли в польский порт Гдыня-1

Такая переброска сил производится в рамках активизации деятельности НАТО в Северном и Балтийском морях. Командование на себя взял Берлин. Однако позже Германию сменит другая страна военно-политического объединения.  

# Международная политика # Фотофакт

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